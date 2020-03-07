İhsan Çaralan: Erdoğan ve yönetimi Rusya ve Suriye rejiminin istediği çizgiye geldi

Erdoğan-Putin görüşmesinden çıkan “ateşkes” kararı önceki gece yarısından itibaren devreye sokuldu. (…)

Yapılan “ateşkes”in en önemli özelliği ise, çatışan tarafların değil, çatışan tarafların arkasındaki iki güç tarafından kararlaştırılmış olmasıdır.

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Yani; çatışmanın asıl tarafı olan Suriye Hükümeti ve cihadist gruplar masada yoktur. Protokolde de zaten Rusya ve Türkiye, “ateşkesin garantörleri” olarak tanımlanmaktadırlar.

Bu da İdlib sahasındaki tarafların mevzilenmesi dikkate alındığında, ateşkesin uzunca bir zaman sürdürülmesinin çok zor olduğu anlamına gelir.

Böylece Erdoğan ve yönetimi, Moskova’da varılan mutabakat ve imzalanan protokolle, Rusya’nın ve Suriye rejiminin bugün gelinen aşamada istedikleri bir çizgiye gelmiştir. (…)

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Böylece ‘Türkiye’nin İdlib’de ne işi var?’ ve ‘İdlib’in tamamını ele geçirsek bile bu neye yarayacak?’ soruları ve bu soruların yanıtları artık daha anlamlı hale gelmiştir.

İhsan Çaralan’ın yazısı