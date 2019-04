İhsan Çaralan: Erdoğan ve kliği, kendi partisini de bir ‘beka sorunu’yla karşı karşıya getirmiştir

Erdoğan, bütün bu tartışmaları medyada pek de öne çıkarılmayan bir sloganla ifade etti: “Ya öleceğiz ya olacağız!”

Elbette ki, Erdoğan’ın partisini “Ya öleceğiz ya olacağız” çizgisine, yaygın bir söylemle, ‘AKPyi beka sorunu olan bir parti’ haline getirmesi ya da getirmiş olması, bizi çok da ilgilendirmiyor. Hatta, “Bu durum ülke için iyidir!” bile denebilir. Ama, buradan kalkarak, Türkiye’nin sorunlarını kendi partisinin var oluşuna bağlaması, bu sorunların çözümünü kendi partisinin (aynı zamanda kendisinin) çıkarlarına indirgemesi, elbette ki ülkesini, halkını seven her partiyi, her çevreyi, her kişiyi ilgilendirmektedir.

Reklam

‘Tek parti tek adam rejimi’ni inşa etmek için attığı adımlarla Erdoğan ve kliği, kendi partisini de bir ‘beka sorunu’yla karşı karşıya getirmiştir.

Bu yüzden de “Ya öleceğiz ya olacağız!” ifadesi, AKP saflarında bir ‘motivasyon sloganı’ olmanın ötesinde, AKP’nin bir ‘ölüm-kalım’ noktasına geldiğinin itirafıdır!

İhsan Çaralan’ın yazısı