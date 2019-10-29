İhsan Çaralan: Erdoğan Türkiye’yi ‘fetihçi, cihatist bir cumhuriyet’e doğru sürüklüyor

Daha ‘güvenli bölge’ harekatının ilk gününde camilerde ‘Fetih Hutbesi’ okutulması,

AKP içindeki muhalefetin ‘ümmeti bölmek’le suçlanması,

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İş talep eden gençlere, “Her gence iş bulmak zorunda değiliz” derken, her vesileyle cihat, şehitlik ve gazilik vaat edilmesi,

‘Dindar nesiller yetiştirme’ amacının muhafazakâr bir toplum stratejisinin amacı olarak ilan edilmesi,

‘Fetihciliğin’ devlet politikası olarak daha açıkça ilan edilmesi,… gibi adımlar açıkça gösteriyor ki; yukarıdaki soruların yanıtı “evet” biçimindedir.

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Kısacası, Erdoğan-AKP iktidarının Türkiye’yi, ‘tek parti tek adam yönetimi’nde olduğu gibi ‘fetihçi, cihatist bir cumhuriyet’ mecrasına doğru sürüklediği de her gün daha açıkça görülür hale gelmektedir.

İhsan Çaralan’ın yazısı