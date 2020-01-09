İhsan Çaralan: Erdoğan-Putin görüşmesi, Türkiye-Rusya sorunlarını çözebilir mi?

İdlib, El Kaide ve IŞİD kalıntıları ile çok sayıda cihadist terörist örgütün denetimindeki son Suriye toprağıdır! Bugüne kadar bu örgütlerin zapturapt altında tutulmasından da Türkiye sorumluydu. Ama Rusya, İran ve Suriye, Türkiye’nin bu görevde başarılı olmadığını açıkça söylüyorlardı. Son gelişmelerden öyle anlaşılıyor ki, Suriye ve Rusya, İdlib’i Suriye Hükümeti’nin kontrolüne almak istemektedir.

Rusya, Esad’la SDG arasında bir uzlaşma vesilesi olarak görürken, Türkiye Kürt güçlerinin tümüyle tasfiyesinde ısrarlıdır. Libya’da Rusya paralı askerleri “Wagner”ler ile Hafter’i desteklemektedir. Türkiye ise Hafter karşısındaki Serrac’a tam destek sağlamak için Libya’ya asker göndermeye başlamıştır.

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Bu nedenlerledir ki; görüşmeden sonra ne denirse densin, Rusya-Türkiye ilişkilerinde Rusya’nın Suriye ve Libya’daki amaçlarıyla Türkiye’nin amaçları çatışmaktadır ve bu iki karşıt tutumun yan yana yürümesi giderek daha zorlaşmaktadır.

İhsan Çaralan’ın yazısı