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Yaramazlara biraz batar!

İhsan Çaralan: Erdoğan-Putin görüşmesi, Türkiye-Rusya sorunlarını çözebilir mi?

İdlib, El Kaide ve IŞİD kalıntıları ile çok sayıda cihadist terörist örgütün denetimindeki son Suriye toprağıdır! Bugüne kadar bu örgütlerin zapturapt altında tutulmasından da Türkiye sorumluydu. Ama Rusya, İran ve Suriye, Türkiye’nin bu görevde başarılı olmadığını açıkça söylüyorlardı. Son gelişmelerden öyle anlaşılıyor ki, Suriye ve Rusya, İdlib’i Suriye Hükümeti’nin kontrolüne almak istemektedir.

Rusya, Esad’la SDG arasında bir uzlaşma vesilesi olarak görürken, Türkiye Kürt güçlerinin tümüyle tasfiyesinde ısrarlıdır. Libya’da Rusya paralı askerleri “Wagner”ler ile Hafter’i desteklemektedir. Türkiye ise Hafter karşısındaki Serrac’a tam destek sağlamak için Libya’ya asker göndermeye başlamıştır. 

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Bu nedenlerledir ki; görüşmeden sonra ne denirse densin, Rusya-Türkiye ilişkilerinde Rusya’nın Suriye ve Libya’daki amaçlarıyla Türkiye’nin amaçları çatışmaktadır ve bu iki karşıt tutumun yan yana yürümesi giderek daha zorlaşmaktadır.

İhsan Çaralan’ın yazısı

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CHP’li vekil: 24 kararnameyi düzeltmek için 31 kararname çıkarıldı

CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin başladığı Temmuz 2018’den bu yana 55 Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarıldığını hatırlatarak, ilk etapta çıkarılan 24 kararnamenin daha sonra çıkarılan 31 kararnameyle düzeltilmek istendiğini söyledi. Toprak bunun yeni sistemin sağlıklı işlemediğini gösterdiğini savundu.

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