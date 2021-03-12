İhsan Çaralan: Erdoğan, ortaya çıkma zamanı gelen gerçeklerin ısrarcı inatçılığı ile karşı karşıya

İktidarın gündeme getirilmesinden çekindiği konular arttıkça, manevra alanı daralmaktadır. İktidar gündemin önemli maddelerini gündemden çıkarmaya çalışıp yapay gündemler ürettikçe ve provoke ederek gündemi belirlemeye çalıştıkça, iktidarın dayattığı gündemler birkaç gün içinde gündemden düşmektedir.

Bütün bunlar, iktidarın gündem belirleme inisiyatifini kaybettiğini göstermektedir. Geçmişte de Erdoğan’ın, zaman zaman gündemi belirlemede başarısız olduğu olmuştur. Ama, son aylarda giderek artan biçimde Erdoğan, gündemi belirleyen olmaktan çıkarken, kendi manevra yeteneğini de kaybettiği bir sathı maile girmiş görünüyor. Üstelik bu sürecin gelip geçici olmadığını gösteren işaretler çoğalmaktadır.

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Bu da Erdoğan ve iktidarının işinin düne göre bile çok zor olacağını göstermektedir.

Çünkü artık Erdoğan ve partisi, ortaya çıkma zamanı gelen gerçeklerin ısrarcı inatçılığı ile karşı karşıyadırlar!

İhsan Çaralan’ın yazısı