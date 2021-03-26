İhsan Çaralan: Erdoğan itiraf etmiş oldu!

En önem verdiği anlaşılan iki maddeyi öne çıkaran Erdoğan, bu iki maddeyi;

1) ‘Yeni, sivil ve demokratik bir anayasa’nın yapılması,

Reklam

2) Toplumun, ailenin korunması ve güçlendirilmesini esas alan bir eğitim kültür yaşamının oluşturulması olarak ifade etti.

)…) İkinci maddede söyledikleri, kendi amacını en çok ve en açık ifade ediyordu. Çünkü, bu maddede Erdoğan, ‘çekirdek aileyi’ toplumun temel taşı olarak gösteriyor, eğitim ve kültürü de bu temelin çimentosu olarak ele alıyordu. Bunu başarmanın yolu da ‘gelenek’, ‘görenek’, ‘meşrep’ gibi gerçekte ‘Toplumsal yaşamın daha çok dinileştirilmesi’, Orta Çağ değerlerine dönüş denebilecek gerekçelere dayandırıldı.

Böylece Erdoğan, merkezine aile-kültür-eğitimi alan ‘Muhafazakar toplum inşası’ amacına en açık vurgu yaptığı iddia olarak yenilerken, İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmeyi de ailenin, dolayısıyla eğitimiyle, kültürüyle toplumsal yaşamın ‘dinileştirilmesinin’ önünde engel olduğu için kaldırdığını da itiraf etmiş oldu!

Reklam

İhsan Çaralan’ın yazısı