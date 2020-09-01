İhsan Çaralan: Erdoğan dışarıdaki ‘düşmanlara’ ‘Hodri meydan’ dese de, bu bir yanıyla içeriye yönelik

Evet, Erdoğan’ın söylemi sahaya yansıtılsa, “Yarın sabah savaş çıkar” dersiniz. Ama bu üslup ve sözler, her ne kadar dışarıdaki “düşmanlara” “hodri meydan” dense de, önemli bir yanıyla içeriye yöneliktir.
Çünkü Erdoğan izlediği dış politika ve söylemiyle;
- Cumhur İttifakına kamuoyu desteğindeki erimeyi durdurmayı,
- En radikal İslamcı, milliyetçi, militarist çevreler ile saflarını sıkılaştırmayı,
- Dikkati ‘milli sorunlara’ çekip, halkın demokratik, ekonomik ve sosyal kazanımlarına karşı giriştiği topyekün saldırıyı sorunsuz bir biçimde sürdürmeyi,
- Burjuva muhalefetin ‘yumuşak karnı’na vurup onları etkisizleştirerek kamuoyu karşısında iktidar alternatifi olmaktan çıkarmayı amaçlamaktadır. Ki, bu konuda burjuva muhalefet ‘Stokholm sendromu’yla malul olup, iktidar ne derse büyük bir hevesle arkasında mevziye girmektedir!