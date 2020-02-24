İhsan Çaralan: Erdoğan, ‘birkaç şehidimiz var’ diyerek olayı önemsiz gösteriyor

Suriye’de savaştan söz edilmesinin ertesi günü de Erdoğan, Libya’da da, “Biz Serrac yönetimine danışmanlık yapıyoruz. TSK mensupları savaşa katılmıyor” açıklamalarından sonra önceki gün, “Biz orada yönetici kahraman askerlerimiz ve SMO’dan ekiplerimizle beraber oradayız” diyerek, Türkiye’nin TSK ve SMO olarak Hafter güçleriyle savaşmakta olduğunu kabul etmiştir.

Burada Erdoğan, ‘birkaç tane şehidimiz var’ diyerek olayı önemsiz göstermektedir ama; Libya’da çatışmalarda birisi Albay Okan Altınay olan üç TSK mensubun ölmesi yanı sıra, ‘şehidi tane ile ölçmesinin’ de kendi tabanında da sorgulanacağını söylemek yanlış olmaz.

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İhsan Çaralan’ın yazısı