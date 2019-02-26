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Yaramazlara biraz batar!

İhsan Çaralan: Erdoğan-Bahçeli ittifakının ‘her yolla’ amaçlarına varmak isteyecekleri bir aşama

Erdoğan-Bahçeli ittifakı yolundan dönecek değildir. Onlar ortamı göz gözü görmez hale getirmek üzere, “beka” üstünden gürültüyü artıracaklardır.

Çünkü girdikleri mecra, “beka” için iç ve dış askeri operasyonlar dahil her maceraya açık (ki, bu konuda nereye kadar gidebileceklerini önümüzdeki günlerde daha açıkça görceğiz) bir mecradır.

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Yerel seçim sürecinin, inandırıcılığını kaybeden Erdoğan-Bahçeli ittifakının “her yolla” amaçlarına varmak isteyecekleri bir aşamaya evrildiğini söylemek yanlış olmaz.  

Bu yüzden demokrasi güçleri bir yandan gerçekleri ısrarla söylemeye devam edip “beka” tacirlerinin çanına ot tıkamayı sürdürürken öte yandan halkın demokrasi talepleri mücadelesini örgütleyen bir çizgide hareket etmek durumundadırlar.

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İhsan Çaralan’ın yazısı

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