İhsan Çaralan: ‘Elveda Mehmetçik, merhaba paralı asker!’ diyen yasal düzenleme

‘Bedelli askerliğin kalıcılaştırılması’ ve ‘Zorunlu askerliğin 6 aya indirilmesi’ olarak kamuoyuna sunulan, ama gerçekte ‘Ordunun profesyonelleştirilmesi’ ve ‘Vurucu gücü artırılmış özel birliklere dönüştürülmesi’ düzenlemesi olarak tasarlanan yeni askerlik yasası cumhurbaşkanına da özel yetkiler tanıyor.

Nitekim Meclisteki muhalefet, bugün bu esas üzerinde tartışmak yerine, kimi kısmi eleştiriler yapmakla sınırlı kalıyor.

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Çünkü muhalefet;

“Bölge barışını sağlamak ve Türkiye’nin kendisini savunmak için böyle milyar dolar harcamalara, ABD-Rusya arasındaki mücadelede bağımlı hale gelen füze sistemlerine ihtiyacı var mıdır” diye soramamaktadır. Yine “Türkiye, bu füze sistemlerini hangi düşmanlara karşı savaşmak için edinmek istiyor?” gibi soruları tartışma konusu bile edememektedir. Muhalefet ‘asker’ deyince selama geçme geleneğinin de baskısıyla böylesi etkisiz olunca; Mlli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gerçekte “Elveda Mehmetçik, merhaba paralı asker!” diyen yasal düzenlemeyi, “Mehmetçiği korumaya devam edeceğiz” diye savunabilmektedir.

İhsan Çaralan’ın yazısı