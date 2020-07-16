İhsan Çaralan: ‘Ek zam’ tüm emekçilerin talebi

‘EK ZAM’ TÜM EMEKÇİLERİN TALEBİ!

İktidarın pandemiyi bahane ederek emekçilerin hak mücadelesini yasaklamasından önceişyerlerinde “ek zam” talebinin gündeme geldiğine dair haberleri gazetemizin sürekli okurları hatırlayacaktır.

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Pandemi sürecini de kullanarak krizin ve virüsle mücadelenin yarattığı tahribatın faturasını işçilere, kamu emekçilerine ve tüm diğer halk kesimlerine çıkarmayı amaçlayan iktidar ve arkasındaki sermaye güçlerinin uygulamaları işçileri, emekçileri, halkı hızla yoksullaştırmaktadır.

Öyle ki, bugün emekçi kesimlerin geçim koşulları 2019’la kıyaslanamayacak düzeyde aşağıya çekilmiştir. Yani 2019’un sonunda tespit edilmiş asgari ücret, yapılan TİS’leri, her türden ücret ve sosyal yardım zamlarını anlamsızlaştırmıştır!

İhsan Çaralan’ın yazısı