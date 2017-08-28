İhsan Çaralan: Eğer tarihten öğrenilmiş olsaydı, 946 yıldır aynı düşmanla savaşılmazdı!

Aynı Cumhurbaşkanı, konuşması içinde tarihi öğrenmenin önemine dikkat çekerken gerçeği itiraf ediyor; “Tarihi öğrenmeyenler onu tekrar, yeniden yaşamak zorunda kalır” diyor.

Bu cümle; tarihi tekrar yaşamamak için doğru öğrenmenin gereğine dikkat çeken, belki de Cumhurbaşkanının konuşması içindeki en önemli ve tek doğru cümleyken aynı zamanda, 946 yıldır aynı düşmanla savaşanların tarihten hiçbir şey öğrenmediklerinin de itirafı oluyor.

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Çünkü, eğer tarihten öğrenilmiş olsaydı, 946 yıldır aynı düşmanla savaşılmazdı! Böylece Cumhurbaşkanı kendi söylediklerine göre, tarihten bir şey öğrenmediklerini itiraf etmiş oluyor.

İhsan Çaralan’ın yazısı