İhsan Çaralan: Eğer sorun, ABD mektubuna verilecek yanıtla sınırlı kalırsa, Türkiye’nin S-400 almasına taraf olmak gerektiği açık

ABD Savunma Bakan Yardımcısı Patrick Shanahan’ın, 6 Haziran günü Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a gönderdiği mektup, o günden beri tartışılıyor.

Mektuptaki ifadeler ve açık tehditler içeren üslup, az çok bağımsızlık iddiasındaki her devleti ve vatandaşlarını rencide edicidir.

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Eğer sorun, mektuptaki üslup ve ona verilecek yanıtla sınırlı kalırsa, Türkiye’nin S-400 almasına taraf olmak gerektiği açıktır. Dahası bu yaklaşım, S-400 almakta ısrar eden Erdoğan yönetiminin, bölgeye emperyalist müdahalelere karşı çıkan bir yönetim olarak desteklenmesine kadar varabilir. Ki, Perinçek ve partisi böyle bir çizgidedir. Nitekim Erdoğan ve AKP propagandası, açıkça ABD ile çatışmaya girmese de, el altından böyle bir propaganda yürütüyor.

Oysa burada tartışılması gereken asıl sorun, “Türkiye’nin savunmasının füze sistemlerine, F-35’lere ihtiyacı var mıdır; dahası böyle bir silahlanma çizgisinde olmak Türkiye ve bölge halklarının mı yoksa emperyalistlerin mi çıkarınadır?” sorularına yanıt vermektir.

İhsan Çaralan’ın yazısı