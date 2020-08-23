İhsan Çaralan: Dünyadaki tüm doğalgaz bile Erdoğan’ın 2023’ü kurtarmasını sağlayamaz

Eğer hesaplar tutarsa; seçime birkaç gün kala, sembolik olarak bile olsa, ilk yerli ve milli doğal gaz akışı başlatılacaktır!

Ama ne var ki, çarşamba günü Erdoğan’ın “Müjdem var!” demesiyle yükselen borsa, doların 7.37’den 7.20’ye kadar düşmesi; arkasından Erdoğan’ın ‘müjdeyi’ açıklamaya başlamasıyla borsanın düşmesi ve doların yeniden yükselmesiyle 7.32’ye kadar çıkmıştır. Bu da bırakalım ‘müjdeyi’, bu tür müjdelerin hep cepten bir şeyler çalınmasının habercisi olduğunu bilen halk için tereddüt kaynağıdır. Kaldı ki ‘piyasalar’ bile bu müjdeyi inandırıcı bulmamıştır!

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Bundan sonra ‘müjde’nin ne kadar tedavülde kalacağını yaşayarak göreceğiz. Ama olup bitenlere ve gerçeklerle Erdoğan-Albayrak’ın iddiaları arasındaki uçurum dikkate alındığında, havuz medyasının cansiperane gayretinin de ‘müjde’nin gündemini uzun zaman bloke etmesi beklenemezdir.

Hele de bu doğal gazın Erdoğan ve partisini 2023’e kadar taşıması hiç beklenemezdir.

Belki de Erdoğan ve partisinin 2023’ü kurtarmasını, bırakalım 320 milyar metreküp, dünyadaki tüm doğal gazlar bile sağlayamaz!

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İhsan Çaralan’ın yazısı