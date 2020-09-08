Diken

Yaramazlara biraz batar!

İhsan Çaralan: Dış politikada iktidarın destekçileri haline gelmek

Nitekim bugün Millet İttifakı etrafındaki partilerin dış politika söz konusu olduğunda iktidarın destekçileri haline gelmeleri en çok AKP’yi sevindirdiği için, AKP ve Erdoğan, dış politikayı içeride muhalefete ayar vermenin aracı olarak daha çok kullanmaktadır.

Bu yüzdendir ki, bugün Türkiye’nin Suriye, Doğu Akdeniz, Libya diğer bazı ülkelerdeki girişimleriyle, yayılmacı amaçlarla yapılan girişimlere karşı mücadele etmek, Türkiye’nin ilerici demokrat güçlerinin laik ve demokratik bir Türkiye mücadelesi için tek doğru tutumdur. Aksi halde gerçekleri ne olursa olsun, AKP-MHP ittifakının tek adam yönetiminin değirmenine olduğu gibi bölgeye emperyalist müdahalelere, gericilikler arasındaki çatışmalara çanak tutmak demektir.

Reklam

İhsan Çaralan’ın yazısı

SON HABERLER

Esnafın talebi: Gıda ve temizlik ürünlerinde KDV düşürülsün

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Covid-19 salgını döneminde vatandaşların gıda ve temizlik ürünleri harcamalarının arttığını belirterek, bu ürünlerden alınan KDV oranının düşürülmesini istedi.

Meslektaşının babasını Covid-19’dan kaybeden doktor: Çaresiz hissetim

Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde görevli acil tıp asistanı doktor Tutku Tanrıkulu Tek, Covid-19’la ön saflarda mücadele eden sağlık çalışanlarından sadece biri. Bir meslektaşının babasını servise geldiğinde, Ankara’da görev yapan kızına, “Emanetiniz emanetim. Benim babam da olabilirdi” dedi. Ancak, kurtaramadı ve kendisini çaresiz hissetti.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...