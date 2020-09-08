İhsan Çaralan: Dış politikada iktidarın destekçileri haline gelmek

Nitekim bugün Millet İttifakı etrafındaki partilerin dış politika söz konusu olduğunda iktidarın destekçileri haline gelmeleri en çok AKP’yi sevindirdiği için, AKP ve Erdoğan, dış politikayı içeride muhalefete ayar vermenin aracı olarak daha çok kullanmaktadır.

Bu yüzdendir ki, bugün Türkiye’nin Suriye, Doğu Akdeniz, Libya diğer bazı ülkelerdeki girişimleriyle, yayılmacı amaçlarla yapılan girişimlere karşı mücadele etmek, Türkiye’nin ilerici demokrat güçlerinin laik ve demokratik bir Türkiye mücadelesi için tek doğru tutumdur. Aksi halde gerçekleri ne olursa olsun, AKP-MHP ittifakının tek adam yönetiminin değirmenine olduğu gibi bölgeye emperyalist müdahalelere, gericilikler arasındaki çatışmalara çanak tutmak demektir.

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İhsan Çaralan’ın yazısı