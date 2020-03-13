İhsan Çaralan: DEVA yeni hiçbir şey söylemiyor

Mevcut düzen partileri yelpazesi çerçevesinde bakıldığında, Babacan’ın DEVA partisinin söyleyip de onların söylemediği hiçbir şey yoktur. Ya da tersten, Babacan partisi, mevcut düzen partilerinden ekonomi, siyaset, kültür-sanat, eğitim, sağlık, kentleşme… herhangi bir alanda yeni hiçbir şey söylememektedir.

‘Her derde deva olduğu’ iddia edilen DEVA Partisi, bir mücadele üstünde kurulmuş bir parti değil, bir ‘tuzu kurular partisi’dir!

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Bu yüzden de Babacan’ın partisi tıpkı Davutoğlu’nun partisi gibi, bugüne kadar AKP’ye oy vermiş ama şimdi yeni bir seçenek arayan işçiler, emekçiler ya da laik ve demokratik Türkiye talebi etrafında mücadele edenler için bir seçenek değildir.

İhsan Çaralan’ın yazısı