İhsan Çaralan: ‘Denetleniyorsa patlama nasıl oluyor’ sorusunun yanıtı boşta

İçişleri Bakanı Soylu ve Sakarya Valisi fabrikanın sürekli denetlendiğini söylüyorlar. Ne var ki, ‘Denetleniyorsa hangi sıklıkta yapıldığı ve bu denetimlerin sonucunun ne olduğu’ konusunda bir şey söylemiyorlar. Ama söylediklerinden, ‘Bu fabrikada denetim sorunu olmadığı’ anlaşılıyor. Tabii bu durumda da, “Denetleniyorsa patlama nasıl oluyor” sorusunun yanıtı boşta kalıyor.

Sadece bu da değil.

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Fabrikanın iş güvenliği uzmanı, savcılıktaki Fox Haber tarafından aktarılan ifadesinde kendisinin işini yapmasına izin verilmediğini, patron ve müdürün uyarı ve önerilerini dikkate almadığını, “Biz yıllardır böyle çalışıyoruz bir sorun çıkmadı. Bizden iyi mi bileceksin” tutumu izlediklerini belirtiyor.

Görevini yapmasına izin verilmediği için 22 Haziran’da istifa ettiğini söyleyen iş güvenliği uzmanının ihbar süresinin son gününde patlamanın yaşandığı belirtiliyor.

İhsan Çaralan’ın yazısı