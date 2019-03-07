İhsan Çaralan: ‘Daha iyisi yazdırılana kadar’ dönemi yansıtan en iyi belge Gezi iddianamesi

Nitekim bugün ‘beka ittifakı’nın sözcülerinin meydanlardan yaptığı seçim konuşmalarında; tıpkı ‘Gezi İddianamesi’nde olduğu gibi, ülke nüfusunun yarısı ‘vatan hainliği ve terörle işbirliği’ yapmaktan yargılanmaktadır! Aradaki fark bu suçlamaların bir savcı tarafından iddianameye dökülmemiş olmasıdır. Ki, bunun bugün olmaması yarın da olmayacağı anlamına gelmemektedir.

Bu yüzden ‘Gezi İddianamesi’, bugün yargının ne kadar partizan bir çizgiye geldiğini gösterdiği kadar, ‘tek parti tek adam’ zihniyetinin ülkeyi nasıl yönettiğinin belgesi olmayı hak eden bir iddianamedir.

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Yeşilçam’da eskiden iyi yapımlar için söylendiği gibi, ‘Gezi İddianamesi dönemin 32 kısım tekmili birden bir yansıması’dır!

‘Daha iyisi yazdırılana kadar’ rejimin zihniyetini yansıtan ‘en iyisi’ budur!

İhsan Çaralan’ın yazısı