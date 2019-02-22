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Yaramazlara biraz batar!

İhsan Çaralan: ‘Cumhur ittifakı’nın en önemli silahı siyasi gerilimi yüksek tutmak

Olağan koşullarda Türkiye ‘de bile, seçime giderken, siyasi iklim yumuşardı. Hatta çeşitli kesimler, seçim öncesinde bir “af” beklentisine bile girerdi!

Ama son yıllarda AKP-MHP ittifakı, ülkeyi “tek parti tek adam rejimi”ne olağan koşullarda götüremeyeceklerini fark etmelerinden beri, ülkede siyasi gerilimi artırmayı başlıca siyaset yapmışlardır.

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Seçim dönemlerinde ise gerilimlerin özel olarak kışkırtıldığına; iktidarın hoşuna gitmeyen her eylemin suç, her girişimin “kalkışma”, “vatana ihanet”, “terörle iş birliği”, “casusluk” gibi çok ağır suçlamalarla karşılandığına tanık oluyoruz.

İhsan Çaralan’ın yazısı

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