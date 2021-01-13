İhsan Çaralan: Cumhur ittifakı normal koşullarda seçim kazanma umudunu yitirdi

Kara propaganda elbette ki, ‘kara propaganda’ olsun diye yapılmıyor. Tersine arkasında iktidarı böyle bir çizgiye iten gerçekler var.

O gerçek de tek adam yönetiminin elindeki onca imkana karşın, normal koşullarda bir seçimi kazanma umudunu yitirmiş olmasıdır.

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Bir yandan yüzde 0.1’lik bir oya bile sahip olmayan dün sövüp saydığı partilerin kapısı bizzat Cumhurbaşkanı tarafından aşındırılırken, İyi Partinin, SP’nin iç çelişkilerine oynanması, Millet İttifakının milliyetçilik ve din istismarcılığı ile malul ‘yumuşak karnı’na sürekli ve sistematik biçimde oynanması bu umutsuzluğun ifadesidir.

Bu umutsuzluk, iktidarın iktidarda kalma stratejisini değiştirmesini getirmiştir. Bu nedenle de Cumhur İttifakı, olağan koşullarda bir seçimi kazanarak iktidarda kalma yerine, muhalefetin halk indinde, ‘Bu muhalefetten iktidar olmaz’ duygu ve düşüncesini oluşturmak üzere muhalefet partilerinin çalışmalarını engelleme amaçlı siyasi ortamı provoke edecek, bu partilerin içlerine yönelik operasyonlar düzenlemeye varan adımların esas olduğu bir ‘siyaset tarzını’ iktidarın ana tutumu yapmıştır! Ki, bu girişimler HDP’nin şahsında belediyelere kayyum atama, Demirtaş başta olmak üzere binlerce siyasetçinin tutuklanması, kapatılması için suç duyurusunda bulunması, hiç olmazsa devlet ödeneğinin engellenmesine kadar varmıştır.

İhsan Çaralan’ın yazısı