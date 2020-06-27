İhsan Çaralan: Çoklu baro sistemi, çoklu hukuk sistemiyle tamamlanacak bir bütünün parçası

‘Çoklu baro sistemi’ni tartışıyoruz ama bunu savunan zihniyetin ajandası ‘çoklu baro sistemi’ ile sınırlı değildir. Tersine ‘çoklu baro sistemi’, ‘çoklu hukuk sistemi’ ile tamamlanacak bir bütünün parçasıdır. Yani isteyenin ‘laik hukuk’, isteyenin ‘şeri (İslam) hukuk’, isteyenin ‘aşiret hukuku’… tarafından yargılanabildiği bir ‘çoklu hukuk sistemi’ ki, Osmanlının son döneminde böyle bir ‘hukuk sistemi’ vardı. AKP’nin ‘çoklu hukuk sistemi’ni ecdadın bir mirası olarak, dahası bugün ileri demokrasinin bir nişanesi olarak, gündeme getirmesi de sürpriz olmayacaktır.

Hele de ekonominin büyüyen sorunlarına çözüm bulamadıkça “En iyi sistem İslam iktisat sistemidir” demeye başlanmasına bakılırsa, ‘bağımsız yargı’ talebi yükselip yargının sorunlarının çözümü zorlaştıkça “Çoklu hukuk sistemi en doğru hukuk sistemidir” denmesi de beklenmez değildir.

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İhsan Çaralan’ın yazısı