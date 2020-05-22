İhsan Çaralan: CHP’nin gerçek bir muhalefet odağı olmanın yollarını araması gerekiyor

CHP’nin, toplumsal alanda bir karşılığının olduğu tartışmalı olan çok maddeli ‘restorasyon manifestoları’ yayımlamanın ötesine geçerek, gerçek bir muhalefet odağı olmanın yollarını araması gerekmektedir.

Erdoğan-Bahçeli ittifakı;

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CHP ve ilerici demokrat güçleri (partiler, sendikalar emek ve meslek örgütleri, aydınlar, demokrat çevreler), ‘PKK’nin uzantısı’ ilan edip kriminalize etmeye çalıştığı HDP ile ittifak içinde gösterirken, İyi Parti-Deva Partisi, Gelecek Partisi gibi ‘muhafazakar-milliyetçi’ muhalefeti de ‘FETÖ’cü’, ‘Pensilvanya’dan yönlendirilenler’ olarak gösterip etkisizleştirerek ezmeyi amaçlayan bir taktiği benimsemiştir.

Dolayısıyla da bugün iktidarın muhalefeti ezmek için attığı somut adımlar, tek adam tek parti düzenine karşı olan güçlerin birleştirilip ortak mücadelesinin oluşturulmasını somut bir görev olarak öne çıkarmıştır.

İhsan Çaralan’ın yazısı