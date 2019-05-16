İhsan Çaralan: CHP için çok hazin bir durum

Kılıçdaroğlu konuşması içinde cezaevlerinden söz etti; ama “Cezaevlerinde en çok Kur’an okunan namaz kılınan ülke Türkiye’dir” diyerek, tuhaf bir saptama yapmakla yetindi.



Ama o cezaevlerinde 25-30 yıldır yatan siyasi tutuklulardan hiç söz etmedi. Dahası, son aylarda sadece Türkiye’nin demokratik kamuoyunda değil, dünya kamuoyunda gündem olan, “hayati tehlike” sınırını çoktan aşmış olan “açılık grevleri” ve açlık grevlerinin nedeni olan “Öcalan’a yönelik tecridin kaldırılması” talebini görmezden duymazdan geldi.

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Oysa, Kürtlerin talepleri konusunda en gerici tezlere sahip MHP’nin genel başkanı Bahçeli’nin bile, Öcalan’ın “Avukatlarıyla görüşmesi gerekir” diyerek, tecridin kaldırılması için yeşil ışık yaktığı koşullarda CHP Genel Başkanı’nın tutumu elbette ki, hayret vericidir.

Bahçeli’nin açıklamasından sonra, CHP sözcülerinin bunu, Bahçeli’nin gerçek milliyetçi olmadığının kanıtı olarak gösterip TV kameraları önünde alaya almaları, Bahçeli’yi, oy için Kürtlerle yakınlaşan bir pragmatist olarak suçlayan açıklamaları da elbette ki, “en demokratik parti” olmakla övünen CHP için çok hazin bir durumdur.

İhsan Çaralan’ın yazısı