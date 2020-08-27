İhsan Çaralan: Büyük askeri güç kullanarak sorunları çözme politikası, sorunların daha da büyümesi demektir!

Erdoğan ve yandaş medyadaki dalkavuk takımı, milliyetçi-militarist güçlerin sırtını sıvazlamak için, 2017’den beri çeşitli vesilelerle ‘Türkiye’nin uçak gemisi’nin olması gerektiğine vurgu yapıyor.

Nitekim 21 Temmuz 2020’de, ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ikinci yılını değerlendirme toplantısı’nda Erdoğan, yine ‘uçak gemisi’ni gündeme getirmişti.

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Bu konuşmasından sadece 32 gün sonra aynı Erdoğan; ‘Bir veya iki hatta daha fazla uçak gemisi yapmak’ için ‘talimat mahiyetinde’ konuştu.

Bugün Türkiye askeri güç bakımından bölgedeki her ülkeden, tartışılamayacak kadar daha büyük bir askeri güce sahiptir. Ama bu güç onu bölgede daha itibarlı, daha çok sözü dinlenen, bölgedeki sorunların çözümünde ne tutum alacağına bakılan bir ülke yapmaya yetmemiştir. Tersine bugün Türkiye, tek adam yönetiminin izlediği, bu silaha ve askeri güce dayanan politika nedeniyle, Katar ve Azerbaycan dışında dostu kalmayan bir ülke haline gelmiştir.

Yani Türkiye’nin yapması gereken daha çok silahlanma, daha çok savaş uçağı, daha çok savaş gemisi ve uçak gemisi değil.

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‘Uçak gemisi’nde sembolize olan daha büyük askeri güç kullanarak sorunları çözme politikası, sorunların daha da büyümesi demektir!

İhsan Çaralan’ın yazısı