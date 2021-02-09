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Yaramazlara biraz batar!

İhsan Çaralan: Bulu ataması bir son değil ‘ilk adım’dır

1) Prof. Bulu’nun BOUN’a rektör atanması bir tesadüf değil, bilinçli olarak yapılan bir atamadır.

2) Tek adam yönetiminin Bulu’yu ataması bir son değil ‘ilk adım’dır. BOUN’a iki yeni fakülte kurma kararı bu ilk adımın devamıdır. Arkası gelecektir.

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İhsan Çaralan’ın yazısı

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AKP’nin ocak ayında yaptırdığı araştırmaya göre, toplumun yarısı salgın yönetimi konusunda devlete güvenmezken, geçen mart ayında Sağlık Bakanlığı ve devlet kurumlarının corona virüsü hakkında doğru ve güvenilir olduğuna ilişkin algı yüzde 73 iken, bu oran ocak ayında yüzde 40’a indi.