İhsan Çaralan: Bulu ataması bir son değil ‘ilk adım’dır

1) Prof. Bulu’nun BOUN’a rektör atanması bir tesadüf değil, bilinçli olarak yapılan bir atamadır.

2) Tek adam yönetiminin Bulu’yu ataması bir son değil ‘ilk adım’dır. BOUN’a iki yeni fakülte kurma kararı bu ilk adımın devamıdır. Arkası gelecektir.

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İhsan Çaralan’ın yazısı