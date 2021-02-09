İhsan Çaralan: Bulu ataması bir son değil ‘ilk adım’dır

1) Prof. Bulu’nun BOUN’a rektör atanması bir tesadüf değil, bilinçli olarak yapılan bir atamadır.
2) Tek adam yönetiminin Bulu’yu ataması bir son değil ‘ilk adım’dır. BOUN’a iki yeni fakülte kurma kararı bu ilk adımın devamıdır. Arkası gelecektir.
Yaramazlara biraz batar!
1) Prof. Bulu’nun BOUN’a rektör atanması bir tesadüf değil, bilinçli olarak yapılan bir atamadır.
2) Tek adam yönetiminin Bulu’yu ataması bir son değil ‘ilk adım’dır. BOUN’a iki yeni fakülte kurma kararı bu ilk adımın devamıdır. Arkası gelecektir.
AKP’nin ocak ayında yaptırdığı araştırmaya göre, toplumun yarısı salgın yönetimi konusunda devlete güvenmezken, geçen mart ayında Sağlık Bakanlığı ve devlet kurumlarının corona virüsü hakkında doğru ve güvenilir olduğuna ilişkin algı yüzde 73 iken, bu oran ocak ayında yüzde 40’a indi.
Türkiye ile BioNTech ve Pfizer şirketleri arasında bürokratik sorunlar bulunduğu, bunlar çözülmezse Türkiye’nin bu firmalardan sipariş ettiği 5 milyon doz aşının Avrupa Birliği (AB) piyasasına sürülebileceği belirtildi.
Türk Tabipleri Birliği (TTB) şeffaf veri paylaşımı çağrısını yineleyerek corona virüsünün mutasyonuyla ilgili uyardı: “Basit bir matematik hesaplama enfekte olanların artması, buna bağlı olarak hastane yatışlarının ve ölümlerin artması kaçınılmazdır”.
İçişleri Bakanlığı, 1-8 Şubat’taki sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan 32 bin 181 kişi hakkında adli/idari işlem yapıldığını bildirdi.
Sağlık çalışanlarına ‘corona’ aşısında ikinci dozlar 11 Şubat’ta vurulmaya başlayacak. İlk dozlar 14 Ocak’ta vurulmuştu.