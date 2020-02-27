İhsan Çaralan: Bugün ülkemizde de yıllardır, çeşitli adlar altında sürdürülen savaşla ekonomik krizin sıkı bir ilişkisi var

Ama Türkiye gibi ülkeler, savaşın yükünü “düşman” ilan ettikleri ülkelere yıkamayacakları için, dönüp kendi işçi sınıflarının, emekçilerinin sırtına yıkarlar. Bugün ülkemizde de yıllardır, çeşitli adlar altında sürdürülen savaşla ekonomik krizin sıkı bir ilişkisi vardır.

Bir yandan hükümet, krizin yükünü halkın sırtına yıkmak için “Memlekette savaş var” gerekçesine sarılırken, öte yanda da savaş harcamaları, halkın sırtına yüklenerek halkın yükü daha da ağırlaştırılırken, kriz ve savaş en zenginler için zenginliklerine zenginlik katmanın fırsatını yaratan gelişmeler olarak değerlendirilmektedir.

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İhsan Çaralan’ın yazısı