İhsan Çaralan: Bu yolsuzlukların İstanbul’da ortaya çıkmasının ülke çapında sonuçları var

Erdoğan-Yıldırım cephesinin en zorda olduğu konulardan birisi de belediyelerin imkanlarının yandaşlara dağıtılması ve belediye imkanlarının har vurup harman savrulmasının ortaya çıkmasıdır. Nitekim bu korkunun nasıl büyüdüğünü, CNN’de Tarafsız Bölge’de Ahmet Hakan’ın konuğu olan Ekrem İmamoğlu’nun İBB’deki israf ve yağmayı rakamlarla ortaya koymasıyla birlikte”Süre bitti!”denmesinden ve programın bitirilmesinden anlıyoruz. CNN’de yıllarca çalışan Emin Çapa, “Program kurum dışından gelen telefon üzerine bitirildi” diyor.

Sadece İstanbul’da değil, diğer illerde de “kayyumlar”ın belediyeleri nasıl yağmaladıkları daha önce ortaya çıkmıştı. Yüz milyonlarca liralık borçla batırılan belediyeler gerçeğiydi bu. Ama “İstanbul’a kar yağmadan Türkiye’ye kış gelmez” tekerlemesinde de belirtildiği gibi; bu yağma ve yolsuzlukların İstanbul’da ortaya çıkmasının sadece İBB’de değil ülke çapında sonuçları var. Dahası bu gelişmelerin, sadece belediyeler değil merkezi iktidarın ülkenin yer altı ve yer üstü kaynaklarının yağmalatılmasıyla da ilgili sonuçlarının olacağını ve toplumun bunu daha fazla görmeye başladığını söylemek yanlış olmaz.

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İhsan Çaralan’ın yazısı