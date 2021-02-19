İhsan Çaralan: Bu tartışma seçim ve siyasi partiler yasasına bağlanacak

Elbette ki, Garê operasyonu etrafındaki tartışmalar sadece tartışma olarak kalmayacaktır. Tersine tartışmanın muhalefeti iktidar seçeneği olmaktan çıkartmak amacıyla hazırlandığı artık besbelli olan bu siyasi ortamla seçim ve siyasi partiler yasalarının değiştirilmesine başlanacağını söylemek yanlış olmaz.

Nitekim son günlerde, ‘dar bölge’ ve ‘daraltılmış bölge’ gibi seçim yöntemleri ve muhalefetin çalışmasını zorlaştıracak sınırlamalar, HDP’nin yanı sıra CHP’nin de Hazine yardımından yararlanmasının önlenmesine kadar düzenlemeler hazırlandığı medyaya sızdırılmaktadır.

Reklam

Burada ilk engel MHP’nin ‘dar bölge’, ‘daraltılmış bölge’ seçim sistemlerinin kendisini bitireceğini, yok olacağını düşünerek karşı çıkmasıdır.

AKP-MHP’nin seçim ve siyasi partiler yasasıyla memlekete nasıl bir deli gömleği giydirilmek istendiğini herhalde yakında göreceğiz.

İhsan Çaralan’ın yazısı