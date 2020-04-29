İhsan Çaralan: Bu açıklamalar ulusa değil yandaşa sesleniş

Artık gelenek oldu! Her pazartesi günü bakanlarıyla internet üstünden toplantı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sonrasında kameraların karşısına geçip açıklamalarda bulunuyor.

Bu açıklamalar, dört hafta kadar önce, pandemi ve dünyanın içinden geçtiği süreç dikkate alınarak ‘Ulusa Sesleniş’ olarak sunulduysa da, kısa süre sonra anlaşıldı ki bu ‘seslenişler’, Cumhurbaşkanı’nın tüm ulusa seslenişi değil, tersine son yıllarda girilen ‘ayrıştırmacı’, ‘biz’ ve ‘karşımızdakiler’ bölünmesi üstünden ‘yandaşa sesleniş’lerdir.

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İhsan Çaralan’ın yazısı