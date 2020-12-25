İhsan Çaralan: Böyle olur tek adam yönetiminin reformu!

AİHM Büyük Dairesinin, “Demirtaş derhal serbest bırakılmalı” kararı ile Erdoğan’ın “AİHM’nin kararı bizi bağlamaz” meydan okuması üç günden beri siyaset gündeminin birinci konusu.

Ancak siyaset gündemi o kadar sıcak ki; her biri demokratik normların az çok geçerli olduğu ülkede skandal sayılacak gelişmeleri tek adam yönetimi on güne sığdırdı. Hem de görmek istemeyenlerin dışında herkesin gözüne açıkça sokacak biçimde!

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Oysa; kasım ayının başlarında Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “İsterse yer yerinden oynasın, yeter ki adalet yerin bulsun” gibi parlak sloganlarla, bir ‘hukuk reformu’ başlatacaklarını açıklamıştı.

Erdoğan ise 13 Kasım günü “Bakanlıklarımız ve kurumlarımız yanında ilgili tüm kesimlerle yakın diyalog ve iş birliği halinde; ülkemizde ekonomide ve hukukta yeni bir reform dönemi başlatıyoruz” diye Gül’ün söylediklerini bir adım daha ileri götürmüştü.

İhsan Çaralan’ın yazısı