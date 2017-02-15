İhsan Çaralan: ‘Bir haksızlık varsa giderilir’ bütün diktatörlük rejimlerinin klişe savunmasıdır

Hükümet ve AKP cenahı ise, önceki kamudan ihraçlarda olduğu gibi, “Eğer bir haksızlık varsa, itiraz komisyonları var, onlara başvursunlar. Komisyon inceler bir haksızlık varsa giderilir!” diyerek, sanki demokratik bir mekanizma varmış gibi konuşuyorlar.

Ama bu, “Bir haksızlık varsa giderilir” klişesi bütün diktatörlük rejimlerinin klişe savunmasıdır. Yani önce sen cezalandır sonra cezalandırılan suçsuzluğunu ispat etmek için çalışsın!

Bu yargılama yöntemi engizisyon yöntemiydi. Ve az çok hukuktan söz edilen bir ülkede böyle bir hak arama yöntemi olamaz, olmamalı. Doğru olan önce suçlayanın kanıtların ortaya koyması, suçlananın kendisini savunması ve suçlama için yeterli kanıt varsa, cezalandırılmasıdır!

Bu, önce cezalandırıp sonra delilleri incelemek, İstiklal Mahkemelerinin yöntemiydi.

İhsan Çaralan’ın yazısı