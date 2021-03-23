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Yaramazlara biraz batar!

İhsan Çaralan: ‘Bir gece ansızın her şeyin olabileceği’ bir dönem

Kuşkusuz bu belirsizliğe en somut tepkilerden birisi de piyasalardan geldi.

Dün sabah açıldıktan yarım saat sonra hisse senetleri yüzde 6.65 değer yitirince borsa kapatıldı. Sonra yeniden açıldı, ama değer kaybı durdurulamayınca yeniden kapatıldı!

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Dolar ise; önce 8.50 TL’ye kadar yükseldi. Bu yazının yazıldığı saatlerde 8.00 TL dolayında dalgalanıyordu.

Pandemide tek adam yönetiminin bir yıl boyunca hiçbir vaadini yerine getirmediği, en son ‘aşı konusu‘nu ‘aşı sorunu‘na dönüştürerek ülkeyi ‘3’cü pik‘e götüren politikasıyla, halkı ‘Sürü bağışıklığına mahkum ettiği‘ açıkça ortaya çıkmıştır.

Gelişmelerin bütünü üstünden bakıldığında, tek adam yönetiminin; sorunları artık ertelemeyi bile başaramayacağı, tersine sorunları daha da büyüten kararlar alarak, son günlerde açıkça gördüğümüz gibi Bir gece ansızın her şeyin olabileceği’ bir döneme girdiği görülmektedir.

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Bu badireden çıkışın tek yolu da yığınların kendi taleplerine sahip çıkmalarından ve ortak bir mücadele için adım atmalarından geçmektedir.

İhsan Çaralan’ın yazısı

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