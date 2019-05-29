İhsan Çaralan: Bahçeli’nin ‘mitili İstanbul’a serdiğini’ gösteren bir işaret yok

Erdoğan’ın Bahçeli’den habersiz olarak ‘beka’yı ‘geminin bordası’ndan denize atıp gemiyi hafifletmek istemesi, MHP’de kafa karışıklığının artmış olduğunu gösteriyor.

Erdoğan ve AKP propagandasının ‘beka’sız yola devam etme tutumunun MHP’deki tepkisi de ilginç gelişmelere gebe görünüyor. İstanbul seçiminin iptal edilmesinden sonra, ‘mitili İstanbul’a atıp, gece gündüz seçim çalışması yapacağını’, ülkücüleri İstanbul’a yığıp ‘hemşehri çalışması’ yaptıracağını büyük bir coşkuyla haykıran Bahçeli’nin ‘mitili’ de sırtında kalmış görünüyor. Nitekim Bahçeli, bu açıklamasının hemen arkasından İstanbul’a gelmiş ama ‘mitili İstanbul’a serdiğini’ gösteren bir işaret bugüne kadar ortaya çıkamamıştır!

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İhsan Çaralan’ın yazısı