İhsan Çaralan: Bahçeli ve arkasındaki tek adam yönetimi sıcak gündemin altına odun atıyor

Dün, ‘yeni yasama dönemi’ne giren TBMM’nin, önceki yasama döneminden devredilen ve işçi ve emekçilerin kazanılmış haklarına karşı girişilen ‘topyekün saldırı’ paketinin yanına Bahçeli ‘AYM’nin yeniden yapılandırılması’ gündemini de eklemiştir. Ki, bunun ilerici demokrat güçler açısından anlamı, sıcak gündeme ‘bağımsız yargı mücadelesinin’ de eklenmesidir.

Dahası TBMM’nin gündemine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 7 HDP milletvekilinin ‘Kobanê soruşturması’ kapsamında dokunulmazlıklarının kaldırılması da gelecek görünmektedir. Ki, bu konu sadece HDP’ye yönelik ve onu sindirme amaçlı bir operasyon olmanın ötesinde İyi Partinin içine ve Millet İttifakına yönelik, İyi Partiyi Cumhur İttifakı saflarına çekmek (olmazsa bölmek) amaçlı bir operasyondur. Bu yüzden de HDP’li vekillerin dokunulmazlığının Mecliste önemli bir gündem olması da kaçınılmaz görünmektedir. Ki, Meclisteki tartışmaların ‘sahada’ da karşılığının olması çok güçlü bir ihtimaldir.

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Kısacası Bahçeli ve arkasındaki tek adam yönetimi, sıcak gündemin altına yeni odunlar atarak sıcak gündemin hararetini daha da yükseltmektedir.

Bu durum, elbette ki, aynı zamanda demokrasi güçlerinin, tek adam yönetimine karşı olan çevrelerin mücadele zeminini de genişletmektedir. Bu yüzden de demokrasi güçleri, bu mücadelenin gerektirdiği birlik ve ortak mücadele zeminini iyi değerlendirmek durumundadırlar.

İhsan Çaralan’ın yazısı