İhsan Çaralan: Bahçeli, AKP’nin çözülme sürecinde tek seçenek MHP kalsın istiyor

Son haftalarda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin AKP aşkı çok yüksek seyrediyor.

Öyle ki Bahçeli, AKP’ye yönelik her eleştiriye, kendisine ve partisine yöneltilen eleştiri ve suçlamalardan daha büyük bir gayretle, daha sert bir çizgiden karşı çıkıyor. Bunun için Bahçeli, AKP’deki iç tartışmalara bile müdahale edip Erdoğan dışındaki yöneticileri de uyarıyor, azarlıyor.

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Bahçeli’nin bu tutumuna biraz politikanın dışından bakanlar, “Böyle dost dostlar başına” diyebilir.

Ancak gerçek göründüğü gibi değildir.

Tersine Bahçeli bugün, MHP’nin kucağına düşmüş ve ‘yumuşak karnı MHP’ye mecburiyet’ haline gelmiş, orta vadede de ‘çözülüşü’ kaçınılmaz görünen AKP’den kopan kesimler için MHP’nin tek seçenek olması amacına uygun davranmaktadır.

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İhsan Çaralan’ın yazısı