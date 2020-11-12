İhsan Çaralan: Azerbaycan halkı, Aliyev rejiminin zaferinin faturasını yeniden yeniden ödeyerek görecek

Ve bundan sonra da Azerbaycan halkı, Aliyev rejiminin zaferinin faturasını yeniden yeniden ödeyerek görecektir. Çünkü Aliyev rejimi gibi rejimlerde egemen sınıflar zaferlerinin kaymağını kendileri yerken savaşın ekonomik ve sosyal faturasını halkın sırtına yıkarlar. Yeni savaş vergileriyle, zamlarla, özgürlüklerin sınırlanmasıyla, sömürünün katmerlendirilmesi, egemenlerin ve yabancı efendilerinin ülkenin yer altı ve yer üstü servetlerini yağmalaması olarak!

İhsan Çaralan’ın yazısı