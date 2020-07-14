İhsan Çaralan: ‘Ayasofya’nın ibadete açılması’, kendi başına bir hamle değil

Ayasofya kararı da, işte bu radikal dinci ve milliyetçi odaklarla ittifakı güçlendirmenin bir dayanağı olarak önem kazanmaktadır.

Bu yüzden “Ayasofya’nın ibadete açılması”, kendi başına bir hamle değil;

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Barolar ve odaların ele geçirilip iktidarın “arka bahçesi” yapılmasını,

-Muhalif belediyelerin yetkilerinin merkezi iktidara devredilmesini ve fiiliyatta çalışamaz hale getirilmesini,

-Kadınların kazanılmış haklarının gasbı ve İstanbul Sözlemesi’nden çekilmenin gündeme getirilmesini,

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Muhalif medyanın kuşatılması ve sosyal medyanın zapturapt altına alınmasına hız verilmesini,

-Siyasi partiler ve seçim yasasının tek adam iktidarının ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde yeniden düzenlenmesini kapsayan paketin bir parçası olarak ele alındığında yerli yerine oturmaktadır.

İhsan Çaralan’ın yazısı