İhsan Çaralan: Ayasofya açılısı AKP’deki çözülmenin devam ettiğini gösterdi

İstanbul dışında çok sayıda kişinin, “otobüslerle bindirilerek getirildiği” de dikkate alındığında, AKP’nin 4-5 milyon oy aldığı İstanbul’da yapılan onca propagandaya karşın, 200-250 bin kişinin (hadi diyelim 350 bin kişinin) katılması bir başarı değil, Erdoğan ve partisinin çağrılarına artık AKP tabanının da uymadığını göstergesidir.

Bu yüzden Cuma günü yapılan Ayasofya gösterisi bir cami açılışından çok, tek adam yönetiminin hem zihniyetinin hem de bu zihniyetin hayata geçirilmesinde nereye gelindiğinin, AKP’deki çözülmenin devam ettiğinin, din milliyetçilik istismarına karşı halkın “kitle bağışıklığı” kazanmada hayli ileri gittiğinin göstergesi olmuştur.

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Demokrasi güçleri bu gelişmeleri doğru değerlendirdiği ölçüde başarılı olabilecektir.

İhsan Çaralan’ın yazısı