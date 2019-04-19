İhsan Çaralan: “Atı alanın Üsküdar’ı geçememesi”nin sonrasındayız

İl Seçim Kurulu, İmamoğlu’ya mazbatasını verdi ama Cumhurbaşkanından başlayarak AKP-MHP ittifakının sözcülerinden ve “Mazbatasını alsın ilk tebrik edecek olan benim” diyen Yıldırım’dan, bu yazının yazıldığı saatlere kadar henüz bir kutlama mesajı duyulmamıştı.

Oysa böyle zamanlarda “Zamanında kutlama” ya da “Kutlamama”nın, “Geç kutlama”nın bile kendi başına siyasi anlamı vardır.

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Seçim sonrasındaki günlerde, İstanbul seçimini geri döndürmek için AKP’nin giriştiği kirli manevralar, devletin olanakları kullanılarak yapılan baskılar, “havuz medyası” ve AKP-MHP üstünden yürütülen kara propaganda gösterdi ki, İstanbul’u kaybetmemek için AKP’nin yapmayacağı şey yoktur. Ama AKP’nin bütün gayretlerine karşın, önceki seçimlerin tersine bu sefer “Atı alan Üsküdar’ı geçti” katakullisine gelinmedi.

İhsan Çaralan’ın yazısı