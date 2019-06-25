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Yaramazlara biraz batar!

İhsan Çaralan: Asıl ‘topal ördek’ durumuna düşen AKP-MHP ittifakı

Erdoğan, 31 Mart seçimlerinde İmamoğlu 13 bin 759 oy farkıyla kazandığında, bu kazanımı ‘topal ördek’ hali olarak nitelemiş, “25 belediyeyi biz kazandık, İBB Meclisinde de 50 farkla çoğunluk bizde” diyerek, İmamoğlu’nu çalıştırmayacaklarını açıkça ilan etmişti. Şimdi, 23 Haziran seçiminin sonuçları ve bu süreçte yaşananların halkın bilincinde sağladığı ilerleme dikkate alındığında, asıl ‘topal ördek’ durumuna düşenin AKP-MHP ittifakı olduğu apaçık görülmektedir. Çünkü 23 Haziran’daki oy dağılımıyla AKP-MHP ittifakının hem 28 ilçe belediyesinde azınlığa düştüğü, hem de İBB Meclisinde azınlığa karşılık gelen bir düzeye gerilediği apaçıktır.

Yani asıl şimdi ‘topal ördek’ durumuna düşen, İstanbul’da Cumhur İttifakının elindeki belediyeler ve İBB Meclisindeki AKP-MHP ‘çoğunluğu’dur.

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İhsan Çaralan’ın yazısı

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