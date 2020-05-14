İhsan Çaralan: Allah’tan bu ülkede Cübbeli Ahmet Hoca var da merakları giderdi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Cumhur İttifakı’na sesleniş’e dönüştürdüğü ‘Ulusa Sesleniş’lerin sonuncusunda, muhalefeti; ‘Darbe çağrısı yapmak’, ‘Karanlık ve faşist bir zihniyete sahip olmak’la suçlamaya kadar götürerek, darbe tartışmasının altına odun atmaya devam edeceğini gösterdi.

Tabii bu konuşmasında da Cumhurbaşkanı kamuoyunda sorulan; “Muhalefet kime darbe çağrısı yapıyor”, “Darbeye hazırlanan varsa iktidarın MİT’i, Genelkurmayı, Emniyeti ile darbecileri ortaya çıkarıp derdest etmesi gerekmez mi?”, “Darbeyi önlemek asıl olarak iktidarın görevi değil mi?” gibi soruları es geçti.

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Allah’tan bu ülkede Cübbeli Ahmet Hoca var da merakları giderdi!

Ahmet Hoca, “Darbe hazırlığı var” dedi. Çünkü, rüyasında görmüş! Sokağa çıkma yasağı varmış, askerler önüne geçip kimlik sormuşlar. Bu darbe hazırlığı yapıldığının en açık kanıtıymış!

İhsan Çaralan’ın yazısı