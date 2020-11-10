İhsan Çaralan: Albayrak’ın istifası, burjuvazinin en açgözlü kesimini temsil eden geminin su aldığını gösterdi

Bakan Albayrak’ın istifa ettirilmesi, sadece su alan ‘tek adam gemisi’nde, artık yük haline gelen Albayrak’ın denize atılarak, geminin yüzmesini kolaylaştırma amaçlıdır.

Albayrak’ın istifası, burjuvazinin en vahşi, en açgözlü kesimini temsil eden geminin su aldığını göstermesi elbette ki işçi sınıfı ve halklarımız açısından, kendi taleplerinin savunmada daha kararlı olmaları için bir motivasyon dayanağı olacak bir gelişmedir. Ancak, Türkiye halklarının talepleri ne Albayrak’ın istifasıyla kendiliğinden ya da Saray’ın alacağı şu ya da bu konuda göz boyama önlemleriyle karşılanamazdır. Tersine bu talepler, işçi sınıfı ve haklarımızın, ‘halkçı bir ekonomi’ talebi etrafındaki mücadelesini ilerletilmesiyle mümkündür. Berat Albayrak’ın istifası da bu mücadeleye dayanak sağlayacak, gerçeklerin açıklanmasına dayanak olacak bir gelişme olarak değerlendirildiği ölçüde anlamlı olacaktır.

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Aksi halde Albayrak’ın istifası sadece tek adam yönetimine nefes alma fırsatı sağlayan bir gelişme olarak kalacaktır.

İhsan Çaralan’ın yazısı