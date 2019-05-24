İhsan Çaralan: AKP’nin söylediklerinin alt alta yazıldığı ucube bir karar

YSK İstanbul seçiminin iptali ile ilgili ‘gerekçeli kararı‘ nı 16 gün sonra açıkladı. YSK’nin gerekçeli kararı, AKP sözcüleri ve onların ‘hınk deyicileri‘ dışındaki herkes tarafından ‘AKP’nin söylediklerinin alt alta yazıldığı ucube bir karar‘ olarak karşılandı.

Hukukçular, siyasetçiler, konunun uzmanları elbette YSK’nin, siyasi tarihimize yüz karası olarak geçecek bu ‘tarihi kararı‘ çok yönlü olarak eleştirecektir. Sadece 23 Haziran’a kadar değil, bundan sonraki her seçimde, ‘YSK 7’lisi‘nin bu kararı ve gerekçeleri kamuoyunda yeniden yeniden gündeme gelecektir. Çünkü bu kararla YSK, anayasa, yasa, içtihat gibi hukukun en temel normlarını tanımayarak, önceki ve bundan sonraki bütün seçimleri tartışmalı hale getirmiştir.

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‘YSK 7’lisi’nin seçimi iptal etmek için gösterdiği gerekçeleri, ancak Ali İhsan Yavuz’un sözleri kadar anlamlıdır!

İhsan Çaralan’ın yazısı