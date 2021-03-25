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Yaramazlara biraz batar!

İhsan Çaralan: AKP’nin kongresi ‘en büyük virüs yayma partisi’ olarak anılacak

Kongrede, Erdoğan’ın söyledikleri ya da söyleyeceklerini aşacak bir irade çıkmayacaksa da ülkeyi 19 yıldır yöneten bir iktidar partisinin kongresi olarak AKP’nin kongresi yine de verilen verilmeyen mesajları, alınan ve alınmayan kararlarıyla çeşitli yönleriyle önümüzdeki günlerde tartışma konusu olacaktır.

Ama AKP’nin bu kongresi herhalde, kovid-19’un yayılması için yapılmış En büyük virüs yayma partisi’ olarak anılacaktır.

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Çünkü dün Ankara’ya 81 il ve yüzlerce ilçeden gelen binlerce hatta on binlerce kişi, gün boyu kapalı bir alanda ve salonun önündeki alanda toplanarak, maske-mesafe-temizlik başta olmak üzere hiçbir kurala uymamayı kendilerine iktidar olmanın verdiği bir ayrıcalık‘ olarak görmenin öz güveniyle virüsü yaymak için ellerinden geleni yapmışlardır.

İhsan Çaralan’ın yazısı

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