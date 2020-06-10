İhsan Çaralan: AKP’nin en korktuğu şey, talepleri etrafında bir araya gelen yığınlarla karşı karşıya gelmek

Bugün kendisine sokağı kullanmayı yasaklarken, HDP’nin Edirne ve Hakkari’den yapacağını açıkladığı yürüyüşe bile “İktidarın provokasyonuna yol açar” diyerek karşı çıkan CHP’nin merkezinde olduğu muhalefetin, bu yaklaşımıyla iktidara geri adım attırabilecek bir güç oluşturması olanaklı görünmemektedir. Çünkü bu pasifist, eylemsizlik çizgisi ile muhalefetin ne ilerici demokrat güçleri ne de bugün gidişattan hoşnut olmayan yığınları birleştirip iktidarın karşısına dikmesi olanaklı değildir.

(…)

Reklam

Ki, bu elindeki devasa devlet gücü ve medya gücü dikkate alındığında AKP’nin, CHP’nin olmasını en çok istediği çizgidir. Çünkü bugün AKP’nin en korktuğu şey, talepleri etrafında bir araya gelen yığınlarla karşı karşıya gelmektir!

İhsan Çaralan’ın yazısı