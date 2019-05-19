İhsan Çaralan: AKP’nin 19 Mayıs sevdası ‘Hayırdır inşallah’ dedirtiyor

(…) AKP iktidarı ise öteki milli bayramları olduğu gibi, 19 Mayıs’ı da hep hor gördü. Hatta diğer bayramlardan farklı olarak AKP propagandası, gösterilere kız öğrencilerin şortla katılmasından kalkarak, 19 Mayıs’a medyada ve kimi toplantılarda kara propagandanın her biçimiyle iftiralar atarak saldırdı.

Nitekim 2012 yılında Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, “Havaların soğuk” olmasını bahane edip, Ankara dışında 19 Mayıs gösterilerinin statlarda yapılmasını yasakladı ve “Tümden yasaklarsak kamuoyu ne der” dercesine bir nabız yoklaması bile yaptı!

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Şimdi ise 2019 19 Mayıs’ını abartılı törenlerle kutlamak için resmi ve “sivil” tüm olanaklar seferber edilmiş durumda.

Öyle olunca da AKP’nin milli bayramlar için düşündüklerini az çok bilenler, “Hayırdır inşallah” demekten kendini alamıyor!

İhsan Çaralan’ın yazısı