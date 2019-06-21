İhsan Çaralan: AKP ve ortağı MHP giderek artan tükenmişliğin ağır baskısı altında

Vatandaşın kafası; ‘kurt masalları’, rüşvet, yalan vaat, tehdit ve şantajlarla doldurulup iyice karıştırılırken, kafa karışıklığı bugün ve gelecek kaygılarıyla da beslenerek seçimi kazanmaya dayanan bir seçim taktiği ileri sürülmektedir.

Doğrusu, böylesi seçim taktiğine sahip bir parti ya da ittifak, halkın kendisine oy vermesi için gerçek vaatlerini tüketmiş demektir. AKP ve ortağı MHP, son seçimlerde giderek artan biçimde bu ‘tükenmişliğin’ ağır baskısı altındadır.

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25 yıldır Ankara ve İstanbul başta olmak üzere bir çok büyük kenti yöneten, 17 yıldır merkez iktidarı elinde bulunduran bir partinin; yerel seçimlerde bir rakiplerine fark atacak bir ‘yerel yönetim programı’ ve ‘gerçek yerel adaylar’la seçime girememesi AKP’nin geldiği yeri göstermektedir.

İhsan Çaralan’ın yazısı