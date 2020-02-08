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Yaramazlara biraz batar!

İhsan Çaralan: AKP ve MHP, muhalefeti zapturapt altına alma konusunda da ortak

Toplumda infial uyandıracak gelişmeler olurken siyasi alanda bugüne kadar pek tanık olmadığımız iki önemli olay gelişti.

Bunlardan birincisi, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un, 2009 yılında çıkarılan ve askerlerin sivil mahkemelerde yargılanmasını sağlayan yasal düzenlemenin FETÖ’cülerin bir girişimi olduğunu öne sürmesi ve önerge sahibi AKP‘li vekillerin “FETÖ’nün siyasi ayağı olduğu”nu ima etmesi karşısında Erdoğan’ın tepkisidir. Cumhurbaşkanı Erdoğan sadece eleştirmekle kalmadı, Başbuğ’un bütün milletvekillerini ve Meclis’i “FETÖ’nün siyasi ayağı olarak suçladığı”nı iddia ederek, tüm milletvekillerini Başbuğ hakkında “suç duyurusu yapmaya” çağırdı.

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İkinci önemli olay ise MHP’nin; “Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel başkan seçilmesiyle birlikte CHP’nin, adeta tüm geçmişini inkâr eden bir yapıya dönüştüğünü, parti içerisindeki cumhuriyetçi-milliyetçi insanların tasfiye edildiğini ve o güne kadar izlenen milli politikaların tamamen değiştirildiği”ni iddia ederek, Kılıçdaroğlu ve bazı milletvekilleri hakkında suç duyurusunda bulunmasıdır…

Bu iki girişimden anlıyoruz ki, AKP ve MHP artık, savcılar ve mahkemeleri eliyle, CHP ve Başbuğ’un şahsında düzen içi muhalefetin de sınırlarını daraltmaya yönelmiştir.

İhsan Çaralan’ın yazısı

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