İhsan Çaralan: AKP, tehditleri ve baskı yöntemlerini daha sistematik ve etkili biçimde kullanacak

Cumhurbaşkanının Başdanışmanı İlnur Çevik, “Hayır diyenler, 7 Haziran sonrası Türkiye’deki kaos ve istikrarsızlığı mumla ararlar” diye buyurmuş!

İlnur Çevik Cumhurbaşkanlığının başdanışmanları içinde herhalde en liberal, en ‘Avrupa ve Amerika görmüş’ü olarak tanınır. Ama o bile böyle konuşuyor!

Öyle anlaşılmaktadır ki; AKP propagandası, tehditleri ve baskı yöntemlerini daha sistematik ve etkili biçimde kullanarak ‘hayır’ diyenleri yenilgiye uğratmayı hesaplamaktadır.

Bu yüzden de önümüzdeki dönemde baskı ve tehditlerin dozunu artıran yöntemlerin devreye sokulması da sürpriz olmayacaktır.

Kuşkusuz ki; bu tehditlere boyun eğerek, sessiz kalarak ya da “Evete destek vererek belayı savuşturalım” diyen bir tutum almak akıl kârı değildir. Tersine böylesi bir tutum, baskı ve tehditle sonuç alanları daha da azdıracak bir tutum olur.

İhsan Çaralan’ın yazısı