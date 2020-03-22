İhsan Çaralan: AKP, siyasileri dışlayan ve adil olmayan bir ‘af’ peşinde!

Ama bugün bu köşede koronavirüse karşı mücadele ile doğrudan bağlantılı olmayan, lakin koronavirüsün yarattığı baskı olmasa gündeme gelmeyecek olan bir konudan; 100 bin dolayında tutuklu ve hükümlünün salıverilmesini öngören infaz yasası düzenlemesinden söz edeceğiz.

Erdoğan-AKP iktidarı, bu infaz düzenlemesiyle aslında toplumdaki “genel ve adil bir af” talebini gündemden düşürmeyi amaçlamaktadır.

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Bu yüzden de bu yazı boyunca AKP’nin hazırladığı “infaz düzenlemesi”ni bir ”af yasası” olarak da ele alacağız.

İhsan Çaralan’ın yazısı